Переход в никуда: у школы № 28 в Бишкеке дети вынуждены обходить препятствия

В Бишкеке жители пожаловались на небезопасный пешеходный переход у школы №28 на улице Боконбаева.

По их словам, переход расположен прямо напротив ворот учебного заведения и, вероятно, был обустроен специально для школьников. На дороге нанесена разметка и установлен «лежачий полицейский», однако воспользоваться переходом фактически невозможно.

На противоположной стороне улицы пешеходов встречают разрушенный газон, припаркованные автомобили, перерытый арык и строительный мусор. В результате дети и родители вынуждены преодолевать препятствия или искать альтернативные маршруты.

Горожане отмечают, что при формальном наличии инфраструктуры переход не выполняет свою основную функцию — обеспечение безопасности.

В качестве решения предлагается либо благоустроить участок с южной стороны улицы, либо перенаправить пешеходный поток на ближайший регулируемый перекресток с улицей Панфилова, где установлен светофор.

Жители обратились к городским службам с просьбой привести территорию в порядок и обеспечить безопасные условия для школьников.