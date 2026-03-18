Переход в никуда: у школы № 28 в Бишкеке дети вынуждены обходить препятствия

В Бишкеке жители пожаловались на небезопасный пешеходный переход у школы №28 на улице Боконбаева.

По их словам, переход расположен прямо напротив ворот учебного заведения и, вероятно, был обустроен специально для школьников. На дороге нанесена разметка и установлен «лежачий полицейский», однако воспользоваться переходом фактически невозможно.

На противоположной стороне улицы пешеходов встречают разрушенный газон, припаркованные автомобили, перерытый арык и строительный мусор. В результате дети и родители вынуждены преодолевать препятствия или искать альтернативные маршруты.

Горожане отмечают, что при формальном наличии инфраструктуры переход не выполняет свою основную функцию — обеспечение безопасности.

В качестве решения предлагается либо благоустроить участок с южной стороны улицы, либо перенаправить пешеходный поток на ближайший регулируемый перекресток с улицей Панфилова, где установлен светофор.

Жители обратились к городским службам с просьбой привести территорию в порядок и обеспечить безопасные условия для школьников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366447/
Материалы по теме
Дольщикам упростили жизнь: в Бишкеке ввели новый порядок выдачи техпаспортов
В муниципалитете Бишкека сменился первый вице-мэр
На улице Ауэзова спилят сухие тополя. Мэрия Бишкека обещает сделать там оазис
В мэрии Бишкека объяснили, когда отключат отопление
В Бишкеке благоустроят озеро и прилегающую территорию возле рынка «Дордой»
День работника ЖКХ. В Бишкеке объявили о повышении зарплат на 50 процентов
В Бишкеке коммунальщикам вручили награды и новую спецтехнику
Мэрия намерена снести павильоны на улице Ауэзова. На их месте появится сквер
Почему раньше в Бишкеке не хватало воды и проходили митинги, объяснил мэр города
Передать в госсобственность несколько земельных участков намерена мэрия Бишкека
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
Программа &laquo;Схемы&raquo; ГНС выявила, как за&nbsp;пять лет разорили &laquo;Кыргызнефтегаз&raquo; Программа «Схемы» ГНС выявила, как за пять лет разорили «Кыргызнефтегаз»
Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в&nbsp;соцсетях Новая фотография Камчыбека Ташиева вызвала обсуждение в соцсетях
Бизнес
Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф Beeline продолжает поддерживать кыргызский кинематограф
Успейте внести фитр-садака: в&nbsp;MegaPay это можно сделать за&nbsp;несколько минут Успейте внести фитр-садака: в MegaPay это можно сделать за несколько минут
Весенний фестиваль в&nbsp;Royal Central Park&nbsp;&mdash; празднование Нооруза 22&nbsp;марта Весенний фестиваль в Royal Central Park — празднование Нооруза 22 марта
Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса Для себя любимой: как женщинам начать копить без стресса
В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комитетов. Кто их возглавил В Жогорку Кенеше избрали председателей и замглав комите...
Кабмин Кыргызстана запустит кластер для сдерживания цен на мясо
Глава кабмина представил коллективу Нацбанка нового председателя
По делу «Кыргызнефтегаза» задержаны бывшие топ-менеджеры
Выдавал себя за «решалу»: в Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве