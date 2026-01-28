18:25
Общество

Кыргызстан ввел временное ограничение на ввоз животных из Индии

В Кыргызстане с 28 января 2026 года служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов ввела временные ограничения на ввоз из Индии животных, восприимчивых к вирусу Nipah, и продукции животного происхождения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Как отмечается, меры приняты в связи со вспышкой вируса Nipah в Индии и для обеспечения ветеринарно-санитарной безопасности страны.

Служба рекомендует гражданам воздерживаться от приобретения неизвестной продукции животного происхождения и обращать внимание на наличие ветеринарных сопроводительных документов.

Ситуация находится под постоянным контролем службы ветеринарии.

Справка 24.kg

Вирус Nipah — зоонозная вирусная инфекция, относящаяся к семейству Paramyxoviridae, способная вызывать тяжелые респираторные заболевания и воспаление головного мозга (энцефалит). Основными природными резервуарами вируса являются летучие мыши (крыланы).
