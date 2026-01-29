ВОЗ оценила риск распространения вируса Nipah за пределами Индии

Риск распространения вируса Nipah за пределы Индии сейчас низкий. Об этом сообщило РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что ВОЗ внимательно следит за ситуацией, связанной с двумя подтвержденными случаями заражения вирусом Nipah, зарегистрированными в Западной Бенгалии.

Организация называет Nipah одним из самых опасных в мире, лекарства и вакцины от него не существует. Вирус вызывает лихорадку и энцефалопатию — поражение и гибель мозговых клеток, а уровень летальности составляет от 40 до 75 процентов.

Nipah распространяется летучими лисицами и мышами, люди обычно им заражаются, съев фрукты, на которых оказалась слюна зараженного животного. Также вирус может передаваться домашним животным. При этом он практически не передается по воздуху и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.

Ранее Минздрав Кыргызстана заявил, что оснований для паники нет. Система здравоохранения страны готова к оперативному реагированию на возможные эпидемиологические угрозы.

При этом с 28 января служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов ввела временные ограничения на ввоз в республику из Индии животных, восприимчивых к вирусу Nipah, и продукции животного происхождения.