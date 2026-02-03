11:34
Происшествия

Вирус Нипах у границ КР: пассажиров из Индии проверяют в усиленном режиме

Кыргызстан усилил санитарно-карантинный контроль в связи с риском завоза вируса Нипах. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным ведомства, в аэропорту «Манас» усилены профилактические мероприятия. Особое внимание уделяется пассажирам, прибывающим из Индии, где зафиксированы случаи заражения.

Замминистра здравоохранения Рыспек Сыдыгалиев проверил организацию санитарного контроля на рейсе Дели — Бишкек, отметив важность своевременного выявления признаков инфекции.

1 февраля в КР прибыли 158 пассажиров из Индии. У всех измерена температура тела — повышенных показателей и эпидемиологически опасных случаев не выявлено.

В министерстве подчеркнули, что при температуре выше 37,5 градуса по Цельсию пассажир будет немедленно изолирован и обеспечен медицинской помощью. На данный момент эпидемиологическая ситуация в стране остается стабильной.

Минздрав сообщил, что усиленные профилактические меры продолжатся.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360343/
просмотров: 508
