Минздрав не намерен передавать здание под детский сад в поселке Дачном

Министерство здравоохранения не намерено передавать здание под детский сад в поселке Дачном. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре ведомства.

Ранее местные жители заявляли, что в поселке Дачном Свердловского района столицы не осталось ни одного детского сада. Они неоднократно обращались к депутатам и местным государственным органам с просьбой сохранить здание бывшего дошкольного учреждения и вернуть ему прежнее назначение. Однако пока их просьбы остаются без ответа.

В пресс-службе мэрии Бишкека сказали, что указанное здание находится на балансе Минздрава.

В министерстве сообщили, что в здании будет расположен государственный центр реабилитации и паллиативной помощи. Его развернут на базе существующего центра реабилитации постинсультных больных в селе Дачном. При этом постинсультные больные будут проходить реабилитацию в Кыргызском научно-исследовательском институте курортологии и восстановительного лечения в Таш-Добо по медицинским показаниям.

