Центру охраны материнства и детства передали оборудование для реабилитации

В Национальном центре охраны материнства и детства (НЦОМиД) состоялась церемония передачи инновационного реабилитационного оборудования. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

По его данным, поставка осуществлена по гуманитарной линии при содействии Корейского агентства международного сотрудничества (KOICA) и компании H Robotics. Стоимость комплекта — $150 тысяч.

Фото МЗ КР

Роботизированный тренажер для реабилитации верхней конечности применяется для восстановления движений и силы у пациентов после неврологических и ортопедических заболеваний.

Министр здравоохранения КР Эркин Чечейбаев выразил благодарность правительству Кореи, KOICA и H Robotics за последовательную поддержку развития медицинской реабилитации в Кыргызстане. «Оборудование расширит доступ детей к современным методам восстановительного лечения и повысит эффективность медицинской помощи», — отметил он.

Уточняется, что в 2024 году H Robotics передала Кыргызстану 20 единиц Rebless™. Оборудование распределено в НЦОМиД, КГМА, Национальный госпиталь, Джалал-Абадский межобластной реабилитационный центр «Бакыт» и Иссык-Кульскую областную объединенную больницу.

«Аппараты дали хорошие результаты. Практика применения показала улучшение двигательных функций у пациентов, сокращение сроков восстановления и повышение качества жизни. За 2024 год более 1 тысячи детей, страдающих хроническими заболеваниями, прошли реабилитационное лечение. Новая поставка позволит расширить программы реабилитации для детей», — сказал директор НЦОМиД Шайирбек Сулайманов.