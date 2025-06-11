Реабилитационных центров для лиц с инвалидностью в Кыргызстане недостаточно. Об этом заявлено сегодня в эфире «Биринчи радио».

«Центр реабилитации лиц с инвалидностью при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции является единственным государственным учреждением, где все услуги оказываются бесплатно. Реабилитация комплексная, с учетом патологий, возраста, сопутствующих заболеваний. Среди медуслуг — физиотерапия, лечебная физкультура, парафинотерапия, массаж, стоматологическое лечение и протезирование зубов. Есть также медико-техническая (адаптация к протезу), психологическая, социально-трудовая и социально-культурная реабилитация», — сказала директор учреждения Эльмира Раманкулова.

Она отметила, что в центре 50 койко-мест в 15 палатах.

Чтобы попасть в центр, нужно собрать пакет документов:

направление из Центра семейной медицины, социально-стационарного учреждения, медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) или Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий;

копию паспорта для взрослого, свидетельство о рождении для ребенка;

справки МСЭК;

удостоверение о группе инвалидности;

результаты флюорографии, общего анализа крови и мочи;

индивидуальную программу реабилитации.

Сроки пребывания в центре зависят от индивидуальных потребностей. Периодичность госпитализации — один раз в год.

Отмечено, что с января 2025-го 288 граждан с инвалидностью получили услуги в центре.

В КР проживает более 218 тысяч лиц с инвалидностью, в том числе свыше 37 тысяч детей.