Общество

В селе Арчалы построят реабилитационный городок для детей

В целях развития системы детской реабилитационной помощи и повышения доступности специализированных медицинских услуг планируется проектирование и строительство современного реабилитационного городка на базе действующего центра «Максат» в селе Арчалы Чуйской области.

По данным пресс-центра Минздрава, глава ведомства Каныбек Досмамбетов посетил функционирующий центр «Максат», ознакомился с его материально-технической базой, условиями оказания помощи детям и территорией, предназначенной для дальнейшего развития инфраструктуры.

Проект направлен на создание городка для комплексной помощи детям с детским церебральным параличом, расстройствами аутистического спектра, синдромом Дауна, задержкой развития и другими нарушениями здоровья.

Реабилитационный городок будет включать в себя специализированные центры и подразделения для стационарной, амбулаторной и дневной реабилитации, центр коррекции для детей с РАС и синдромом Дауна, современный центр для детей с ДЦП на 150 коек, общежитие для родителей и медицинских работников, а также образовательный и методический блок.

В структуре городка предусмотрены реабилитационные залы, бассейн для гидротерапии, блок физической терапии и кинезотерапии, кабинеты массажа и физиотерапии, сенсорной интеграции, эрготерапии, логопедии и психологии, кабинеты функциональной и ультразвуковой диагностики, зоны трудотерапии, а также открытые реабилитационные и игровые пространства, включая элементы иппотерапии — адаптивной верховой езды, основанной на взаимодействии человека с лошадью, улучшающее физическое и психоэмоциональное состояние.

Деятельность городка будет основываться на принципах доказательной медицины, мультидисциплинарного подхода и индивидуальных программ реабилитации с активным участием семьи.

Особое внимание будет уделено подготовке и повышению квалификации специалистов в сфере реабилитологии, развитию семейно-ориентированной модели помощи и формированию устойчивого кадрового потенциала.

Проект соответствует приоритетам государственной политики в сфере охраны здоровья детей, развития медицинской реабилитации и подготовки кадров и рассматривается как модель для дальнейшего масштабирования в регионах страны.

Реализация проекта позволит повысить качество и доступность реабилитационной помощи детям, улучшить функциональные и социальные показатели восстановления, усилить роль семьи в процессе лечения, а также сформировать национальный центр компетенций в области детской реабилитологии.
