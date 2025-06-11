Реабилитацию в центре «Келечек» с начала 2025 года прошли 302 ребенка

С января по май 2025 года реабилитацию в республиканском центре «Келечек» прошли 302 ребенка с инвалидностью. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила заместитель директора по медико-социальной части учреждения Айгуль Бечелова.

По ее словам, услуги предоставляются детям от 4 до 18 лет.

Стационарное пребывание рассчитано для детей с заболеваниями центральной и периферической нервной системы без выраженных форм ментальных, эмоционально-поведенческих нарушений, с врожденными или приобретенными проблемами опорно-двигательного аппарата.

В условиях амбулаторного пребывания реабилитацию получают дети с синдромом Дауна и не тяжелыми формами детского аутизма, а также с нарушением слуха, в том числе и с кохлеарными имплантами.

Центр открыт в конце 2022 года, рассчитан на 100 детей.

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С начала 2025-го в учреждение обратились 315 человек, из них реабилитацию получили 302 пациента, в том числе в условиях стационара — 236.

Из Бишкека обратился 71 ребенок, Чуйской области — 46, Иссык-Кульской — 42, Таласской — 20, Нарынской — 46, Джалал-Абадской — 39, Ошской — 26 и Баткенской — 12.

«Основной целью нашего центра является улучшение качества жизни детей через предоставляение комплекса реабилитационных услуг. Существует два направления реабилитации — медико-социльная и психолого-педагогическая. В том числе они включают физиотерапию, лечебный массаж и физкультуру, стоматологические услуги, логопедическую и дефектологическую коррекцию, занятия с психологом, развитие мелкой моторики, компьютерную грамотность, арт-терапию и другое», — сказала Айгуль Бечелова.