19:10
USD 87.43
EUR 102.31
RUB 1.17
Общество

Срочный сбор. В детскую онкологию Оша нужны жизненно важные препараты

Общественный фонд «Помогать легко» объявил экстренный сбор средств для закупки медикаментов, необходимых пациентам детского отделения онкологии в городе Ош. Речь идет о дорогостоящих препаратах, без которых невозможно продолжение лечения тяжелобольных детей.

Общая сумма, которую необходимо собрать в кратчайшие сроки, составляет 1 миллион 553 тысячи 682 сома.

Список необходимых лекарств:

  • Метотрексат (1 тысяча миллиграммов и 50 миллиграммов) — 25 флаконов;
  • Винкристин (1 миллиграмм) — 60 флаконов;
  • Триоксид мышьяка (10 миллиграммов / 10 миллилитров) — 20 флаконов;
  • Даунорубицин (20 миллиграммов) — 20 флаконов;
  • Вориконазол (200 миллиграммов) — 5 упаковок;
  • Цитозар (1 тысяча миллиграммов и 100 миллиграммов) — 70 флаконов;
  • Циклофосфан — 20 флаконов.

Как оказать помощь?
Любой вклад может стать решающим в спасении жизни ребенка. Перечислить средства можно следующими способами:

По QR-коду:

Сделайте скриншот QR-кода фонда. В приложении любого банка Кыргызстана выберите «Оплата по QR». Загрузите изображение кода из галереи вашего телефона.

По банковским реквизитам («Демир банк»):

  • KGS: 1180000058976715
  • USD: 1180000058976816
  • EUR: 1180000058976917

Важно: При совершении платежа в графе «Назначение» обязательно укажите слово «Ош», чтобы средства были направлены адресно для этого отделения.

Фонд призывает всех неравнодушных граждан поддержать сбор. Помощь каждого — это шанс на выздоровление для маленьких пациентов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372257/
просмотров: 88
Версия для печати
Материалы по теме
Участник велогонки из ФРГ вновь посвятит свой забег онкобольным детям в КР
Больных будет больше. Глава Минздрава о расширении онкологической службы
Для онкобольных. «Росатом» поставил в Кыргызстан генераторы «Технеция-99m»
Председатель Верховного суда Кыргызстана получил выговор. За что?
Жогорку Кенеш принял законопроект, запрещающий сбор денег в школах
Акция «Сдай кровь — спаси жизнь» в поддержку онкобольных детей пройдет в Бишкеке
Участник велогонки из Германии собрал около 7 тысяч евро онкобольным детям в КР
Участник велогонки из Германии посвятит свой забег онкобольным детям в КР
Депутат связывает рост онкозаболеваний с ураном. В Минприроды отрицают
Когда вылечить невозможно, или Почему кыргызстанцы страдают от болей
Популярные новости
Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и&nbsp;учителей Зарплаты удвоили. Власти Кыргызстана раскрыли новые доходы врачей и учителей
Иностранцам упростят жизнь: в&nbsp;Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ Иностранцам упростят жизнь: в Кыргызстане хотят изменить правила получения ВНЖ
&laquo;Землю забирают тихо&raquo;. Как жители Бишкека теряют участки у&nbsp;своих домов «Землю забирают тихо». Как жители Бишкека теряют участки у своих домов
При повышении зарплаты педагогам в&nbsp;Кыргызстане ввели единый коэффициент При повышении зарплаты педагогам в Кыргызстане ввели единый коэффициент
Бизнес
Без квитанций и&nbsp;очередей: платежи Минприроды перевели в&nbsp;онлайн Без квитанций и очередей: платежи Минприроды перевели в онлайн
О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в&nbsp;одном приложении О! сегодня: больше чем связь. Экосистема для жизни в одном приложении
30&nbsp;дней бесплатного доступа к&nbsp;онлайн-кинотеатрам и&nbsp;ТВ в&nbsp;честь 20-летия MEGA 30 дней бесплатного доступа к онлайн-кинотеатрам и ТВ в честь 20-летия MEGA
Кирпич и&nbsp;газоблок в&nbsp;Бишкеке: как выбрать материал для строительства Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
28 апреля, вторник
19:03
Срочный сбор. В детскую онкологию Оша нужны жизненно важные препараты Срочный сбор. В детскую онкологию Оша нужны жизненно ва...
18:30
29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:02
Заведующий и воспитатель детского сада подрались на глазах у малышей
18:01
В Чуйской области установят более 70 тысяч «умных» счетчиков
17:41
Лицеи уходят в прошлое. В Кыргызстане запускают профильные школы