Срочный сбор. В детскую онкологию Оша нужны жизненно важные препараты

Общественный фонд «Помогать легко» объявил экстренный сбор средств для закупки медикаментов, необходимых пациентам детского отделения онкологии в городе Ош. Речь идет о дорогостоящих препаратах, без которых невозможно продолжение лечения тяжелобольных детей.
Общая сумма, которую необходимо собрать в кратчайшие сроки, составляет 1 миллион 553 тысячи 682 сома.
Список необходимых лекарств:
- Метотрексат (1 тысяча миллиграммов и 50 миллиграммов) — 25 флаконов;
- Винкристин (1 миллиграмм) — 60 флаконов;
- Триоксид мышьяка (10 миллиграммов / 10 миллилитров) — 20 флаконов;
- Даунорубицин (20 миллиграммов) — 20 флаконов;
- Вориконазол (200 миллиграммов) — 5 упаковок;
- Цитозар (1 тысяча миллиграммов и 100 миллиграммов) — 70 флаконов;
- Циклофосфан — 20 флаконов.
Как оказать помощь?
Любой вклад может стать решающим в спасении жизни ребенка. Перечислить средства можно следующими способами:
По QR-коду:
По банковским реквизитам («Демир банк»):
- KGS: 1180000058976715
- USD: 1180000058976816
- EUR: 1180000058976917
Важно: При совершении платежа в графе «Назначение» обязательно укажите слово «Ош», чтобы средства были направлены адресно для этого отделения.
Фонд призывает всех неравнодушных граждан поддержать сбор. Помощь каждого — это шанс на выздоровление для маленьких пациентов.