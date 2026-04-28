Срочный сбор. В детскую онкологию Оша нужны жизненно важные препараты

Общественный фонд «Помогать легко» объявил экстренный сбор средств для закупки медикаментов, необходимых пациентам детского отделения онкологии в городе Ош. Речь идет о дорогостоящих препаратах, без которых невозможно продолжение лечения тяжелобольных детей.

Общая сумма, которую необходимо собрать в кратчайшие сроки, составляет 1 миллион 553 тысячи 682 сома.

Список необходимых лекарств:

Метотрексат (1 тысяча миллиграммов и 50 миллиграммов) — 25 флаконов;

Винкристин (1 миллиграмм) — 60 флаконов;

Триоксид мышьяка (10 миллиграммов / 10 миллилитров) — 20 флаконов;

Даунорубицин (20 миллиграммов) — 20 флаконов;

Вориконазол (200 миллиграммов) — 5 упаковок;

Цитозар (1 тысяча миллиграммов и 100 миллиграммов) — 70 флаконов;

Циклофосфан — 20 флаконов.

Как оказать помощь?

Любой вклад может стать решающим в спасении жизни ребенка. Перечислить средства можно следующими способами:

По QR-коду:

Сделайте скриншот QR-кода фонда. В приложении любого банка Кыргызстана выберите «Оплата по QR». Загрузите изображение кода из галереи вашего телефона.

По банковским реквизитам («Демир банк»):

KGS: 1180000058976715

USD: 1180000058976816

EUR: 1180000058976917

Важно: При совершении платежа в графе «Назначение» обязательно укажите слово «Ош», чтобы средства были направлены адресно для этого отделения.

Фонд призывает всех неравнодушных граждан поддержать сбор. Помощь каждого — это шанс на выздоровление для маленьких пациентов.