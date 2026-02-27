В 2025 году через центр реабилитации лиц с инвалидностью прошли 855 человек

В 2025 году в центре реабилитации лиц с инвалидностью при Минтруда реабилитацию прошли 855 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что данный центр бесплатно предоставляет следующий комплекс реабилитационных услуг:

* медицинская реабилитация: физиотерапия, лечебная физкультура (ЛФК), парафинотерапия, массаж, стоматология (лечение и протезирование зубов);

* медико-техническая: подготовка к протезированию и адаптация к протезному изделию;

* психологическая;

* социально-трудовая: обучение кройке шитья на швейных машинках, бисероплетению, рисованию, компьютерной грамотности;

* социально-культурная: культурные мероприятия с активным вовлечением в подготовку пациентов центра.

Для получения услуг необходимо представить следующие документы:

1. Направление Центра семейной медицины, Центра общеврачебной практики, медико-социальной экспертной комиссии, Республиканского учреждения протезно-ортопедических изделий, стационарно-социального учреждения.

2. Паспорт.

3. Копия справки об инвалидности от МСЭК.

4. Заключение флюорографии, результаты общего анализа крови и мочи.

5. Индивидуальная программа реабилитации и абилитации инвалида (ИПР).

Пациенты центра реабилитации размещаются в палатах, обеспечиваются трехразовым горячим питанием, имеют доступ к зонам отдыха, телевизору, настольным играм, библиотеке, компьютерному классу.

Размещаться в центре можно с 10 до 20 дней. При реабилитации с протезированием в зависимости от сложности протезно-ортопедического изделия и периодом адаптации — от 15 до 35 рабочих дней.

Лица с инвалидностью I группы, нуждающиеся в посторонней помощи при первичном протезировании, госпитализируются вместе с сопровождающими, которые обеспечиваются койко-местом и питанием.

При выписке лиц с инвалидностью из отдаленных регионов выплачиваются денежные средства на проезд в одну сторону раз в год на автомобильном транспорте (кроме такси).