В Кыргызстане более 3 тысяч детей с ментальными нарушениями

В Кыргызстане ориентировочное количество детей с ментальными нарушениями составляет 3 тысячи 24. Об этом сегодня на заседании комитета ЖК по труду, здравоохранению, делам женщин и социальным вопросам сообщила замминистра труда, социального обеспечения и миграции КР Айнура Орозбаева.

По ее словам, статистика действительно разнится и работа по ее уточнению ведется.

Относительно реабилитационных центров она отметила, что в стране функционирует один детский в Бишкеке и два психоневрологических социально-стационарных учреждения.

«Мы закладываем открытие двух реабилитационных центров — в Иссык-Кульской области и в городе Оше. Планируется, что они будут смешанного типа — для детей и взрослых. Это актуальная проблема, думаем, как оптимизировать работу», — сказала Айнура Орозбаева.

На заседании также отмечено, что частные центры могут оказывать услуги в рамках государственного социального заказа.