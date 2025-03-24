В Бишкеке строят современный скотный рынок и убойный цех на 175 миллионов сомов. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства сельского хозяйства.

По ее данным, заместитель председателя кабинета министров Бакыт Торобаев ознакомился со строительством комплекса «Алтын Казык», включающего современный скотный рынок и убойный цех.

Он подчеркнул, что в настоящее время очень важен такой комплекс для обслуживания населения города.

«Бишкек превратился в крупный мегаполис. В рамках административно-территориальной реформы он стал еще больше, чем когда-либо, с населением около 1,5 миллиона человек. В этих условиях мы решаем проблему современного рынка скота, бойни, обеспечивающей столицу качественной мясной продукцией, в то же время отвечающей международным санитарно-ветеринарным требованиям.

В этой области отечественные инвесторы, наши предприниматели построят этот комплекс и будут оказывать качественные услуги жителям Бишкека. Мы тесно сотрудничаем, помогая на правительственном уровне и в то же время контролируя строительные требования. Надеемся, что этот комплекс будет введен в эксплуатацию в этом году. А те рынки, которые не будут отвечать санитарным нормам, закроют. Мы создадим условия для доступа населения к экологически чистым, отвечающим ветеринарным требованиям, мясным продуктам, — сказал Бакыт Торобаев.

Напомним, что скотный рынок «Алтын Казык» с бойней общей площадью 3,7 гектара будет сдан в эксплуатацию в мае-июне 2025 года. В настоящее время строительные работы выполнены почти на 40 процентов. Объем инвестиций составит 175 миллионов сомов.