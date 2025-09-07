В Бишкеке открылся новый скотный рынок «Алтын-Казык». Он расположен в Первомайском районе. Об этом сообщили в Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности

Отмечается, что торговая территория теперь отвечает всем требованиям ветеринарных охранных зон. Площадь рынка занимает четыре гектара. Он рассчитан на содержание до 1 тысячи 500 голов крупного рогатого скота и 6 тысяч голов мелкого рогатого скота. Предусмотрено создание 300 рабочих мест. На территории построены хозяйственные сараи, столовая и скотобойня.

Замглавы кабмина Бакыт Торобаев и другие чиновники ознакомились с инфраструктурой, условиями для продавцов и покупателей, а также посетили ветеринарную лабораторию и мясоперерабатывающий цех.

Сюда переехал рынок «Пригородный». Рынки «Жантай», «Старый толчок», «Расул-Ата» и другие также ждут передислокации.

«Алтын-Казык» позволит разгрузить центральные улицы города от стихийной торговли, улучшить санитарные и ветеринарные условия, а также создать новые рабочие места для бишкекчан.