На новом скотном рынке в пригороде Бишкека разъяснили правила забоя по шариату

На новом скотном рынке в пригороде Бишкека представители Духовного управления мусульман Кыргызстана провели встречу, посвященную требованиям шариата при забое скота. Об этом сообщает пресс-служба муфтията.

Специалисты ДУМК объяснили мясникам нормы гуманного обращения с животными, порядок забоя острым ножом одним движением, обязательность перерезания трахеи, пищевода и яремных вен, а также полного стекания крови. Каждое животное должно забиваться с отдельным произнесением имени Аллаха.

Фото ДУМК

Отдельно подчеркнута необходимость соблюдения санитарных правил: чистота помещения, стерильность ножей и правильное хранение мяса.

Общественный деятель Дуйшон Абдылдаев напомнил, что за жестокое обращение с животными предусмотрена ответственность.

Руководство рынка сообщило, что условия забоя и санитария улучшаются. Мясникам раздали буклеты, а на территории разместили информационный баннер с правилами забоя по шариату.