Общество

На скотных рынках усилен ветеринарный контроль

Государственная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР проводит активные рейды и разъяснительную работу на территории скотных рынков и крупных хозяйств.
 
Специалисты напоминают: ввоз животных на рынок без ветеринарной справки строго запрещен, так как это создает высокие риски распространения инфекционных заболеваний. Скотные рынки традиционно считаются одним из главных очагов распространения болезней среди животных. Чтобы получить ветеринарную справку, КРС должен иметь ушную бирку, а лошади — обязательный вживленный чип.
 
Животные без сопроводительных документов не допускаются на территорию рынка.  За нарушение требований предусмотрены штрафы: для физических лиц – 5,5 тысячи сомов, для юридических лиц – 17, 5 тысячи сомов. Дополнительно предупреждаются водители, занимающиеся транспортировкой скота: перевозить и ввозить животных без ветеринарных документов категорически запрещено.
 
Нарушители будут привлечены к ответственности по закону.  Государственная служба призывает граждан соблюдать ветеринарные нормы и тем самым предотвратить распространение опасных заболеваний среди животных.
