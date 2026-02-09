12:10
Бакыт Торобаев: Мы закроем все скотные рынки, не соответствующие требованиям

«Мы закроем все скотные рынки, не соответствующие требованиям», — заявил сегодня на комитете Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды заместитель председателя кабинета министров — министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев.

Так он ответил на выступление депутата Эркеайым Сейтказиевой, которая отметила, что есть необходимость в открытии скотного рынка в Иссык-Атинском районе.

«Как вы знаете, скотный рынок перенесли из Токмока в Кемин. Иссык-Атинский район находится в 90 километрах от Кемина и на таком же расстоянии от Кара-Балты. Это очень неудобно для населения Иссык-Атинского района», — сказала она.

По словам Бакыта Торобаева, рынок в Токмоке закрыт из-за несоблюдения владельцем ряда санитарных требований.

«Хотя мы давали один год на исправление ситуации, готовы были помочь со средствами. Но ничего не сделано, поэтому мы его закрыли. В республике есть 48 скотных рынков, и многие из них не соответствуют требованиям. Их мы тоже будем закрывать, предупреждаем заранее. Что касается открытия новых скотных рынков, то все зависит от местных органов власти. Если они создадут все условия, то мы готовы содействовать этому», — добавил он. 
