Общество

Бишкек закрывает старые скотные рынки: все торговцы переезжают на новый базар

Все скотные рынки Бишкека будут перенесены на новый, современный рынок, который строится на объездной трассе, сообщил 26 августа начальник МТУ «Маевка» Азиз Байысов. Ожидается, что открытие нового рынка состоится 2 сентября.

В связи с этим местные власти провели беседу с животноводами. Они призвали собравшихся забронировать торговые места на новом рынке и добавили, что в скором времени все скотные рынки в столице закроются.

По словам Азиза Байысова, на новом рынке будут предоставлены современные удобства для торговцев и покупателей. Это позволит улучшить условия торговли и повысить безопасность на рынках.

На данный момент скотные рынки в Бишкеке расположены в следующих местах:

  • Пригородный рынок — расположен в Первомайском районе.
  • «Нарбото» — находится в Свердловском районе,.
  • «Жантай» — расположен в Первомайском районе.

С открытием нового рынка на объездной трассе все эти рынки будут закрыты и торговля скотом будет централизована на новом объекте.

Отмечается, что новый рынок будет соответствовать международным стандартам и обеспечит улучшенные условия для торговли и забоя скота. Это позволит повысить качество мясной продукции и улучшить санитарные условия на рынках.

Жители и предприниматели, заинтересованные в торговле на новом рынке, могут забронировать торговые места заранее, чтобы обеспечить себе место для ведения бизнеса.
