11:20
USD 87.45
EUR 100.95
RUB 1.09
Общество

На столичном скотном рынке усилены меры санитарной безопасности

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провела масштабные дезинфекционные мероприятия на скотном рынке «Алтын Така» в Бишкеке.

В рамках мероприятия полностью продезинфицирована территория рынка, включая места убоя скота и участки, предназначенные для реализации мяса. В том числе обработаны загоны для содержания животных, металлические ограждения, привязные столбы и другие объекты в соответствии с санитарными требованиями. Кроме того, охвачена и прилегающая территория рынка, где усилены меры санитарной безопасности.

В целях контроля за перемещением скота также продезинфицированы специальные дезинфекционные барьеры. Отмечено, что весь ввозимый и вывозимый скот в обязательном порядке проходит дезинфекцию. Эти меры направлены на предотвращение инфекционных заболеваний и поддержание стабильной эпизоотической обстановки.

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора продолжит на постоянной основе проводить подобные мониторинговые и дезинфекционные мероприятия на территории республики, обеспечивая безопасность продукции животноводства и строгий контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных требований. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369057/
просмотров: 242
Версия для печати
Материалы по теме
Две новых реформы по финансовому рынку и санитарным книжкам запустил кабмин
Бакыт Торобаев: Мы закроем все скотные рынки, не соответствующие требованиям
На новом скотном рынке в пригороде Бишкека разъяснили правила забоя по шариату
Скотный рынок в Токмоке закроют с 1 января
На скотных рынках усилен ветеринарный контроль
В Кыргызстане подготовили новые санитарные нормы для частных детсадов
Точки реализации лепешек и самс в Бишкеке оштрафовали на 68 тысяч сомов
Убойный пункт «Жантай» закрыли по многочисленным жалобам граждан
В Бишкеке открылся новый скотный рынок «Алтын-Казык»
В Первомайском районе Бишкека завершается строительство нового скотного рынка
Популярные новости
Более тысячи милиционеров будут патрулировать Бишкек в наступившие выходные
В Баткене жители зарабатывают на клубнике 1,5 тысячи сомов за килограмм
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Путин наградил кыргызстанку за вклад в проведение акции «Бессмертный полк»
Бизнес
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
BAKAI Store запускает акцию: получите кешбэк 10 процентов на первую покупку
6 апреля, понедельник
11:18
В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учреждений В Баку создана Тюркская сеть судебно-экспертных учрежде...
11:18
Кыргызстан и Татарстан открыли новую платформу развития в энергетике
11:17
Отключение интернета в Иране побило мировой рекорд по длительности
11:16
В КР упрощают процедуру регистрации лекарств. Готов проект постановления кабмина
11:12
Крупное соглашение в Казани: Кыргызстан выходит на новый уровень в энергетике