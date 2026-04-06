На столичном скотном рынке усилены меры санитарной безопасности

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности провела масштабные дезинфекционные мероприятия на скотном рынке «Алтын Така» в Бишкеке.

В рамках мероприятия полностью продезинфицирована территория рынка, включая места убоя скота и участки, предназначенные для реализации мяса. В том числе обработаны загоны для содержания животных, металлические ограждения, привязные столбы и другие объекты в соответствии с санитарными требованиями. Кроме того, охвачена и прилегающая территория рынка, где усилены меры санитарной безопасности.

В целях контроля за перемещением скота также продезинфицированы специальные дезинфекционные барьеры. Отмечено, что весь ввозимый и вывозимый скот в обязательном порядке проходит дезинфекцию. Эти меры направлены на предотвращение инфекционных заболеваний и поддержание стабильной эпизоотической обстановки.

Служба ветеринарного и фитосанитарного надзора продолжит на постоянной основе проводить подобные мониторинговые и дезинфекционные мероприятия на территории республики, обеспечивая безопасность продукции животноводства и строгий контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных требований.