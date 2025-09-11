10:44
Экономика

Убойный пункт «Жантай» закрыли по многочисленным жалобам граждан

Служба ветеринарного и фитосанитарного контроля при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщает о том, что на основании постановления № 377 и протокола комиссии, в связи с несоответствием санитарным нормам и многочисленными жалобами граждан деятельность убойного пункта «Жантай» прекращена.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности населения, наведения порядка и приведения условий продажи скота к единым стандартам в городе построен новый крупный рынок. Напомним, ранее все скотные рынки на территории столицы закрыли.

Отмечается, что меры направлены на повышение санитарно-ветеринарной безопасности, установление единых требований к процессу убоя и реализации животных, а также на защиту здоровья граждан.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/343063/
просмотров: 546
