В Первомайском районе Бишкека завершается строительство нового скотного рынка

На территории Первомайского района, на пересечении улицы Юбилейной и северной объездной дороги, завершается строительство нового скотного рынка, соответствующего требованиям ветеринарных охранных зон. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Площадь рынка составляет 4 гектара. Он рассчитан на содержание до 1,5 тысячи голов крупного и 6 тысяч голов мелкого рогатого скота. Кроме того, создадут 300 рабочих мест. На территории возвели хозяйственные сараи, построили современную столовую площадью 360 квадратных метров, а также продолжают работы по строительству скотобойни.

Отмечается, что открытие нового рынка запланировано на 6 сентября. С сегодняшнего дня продавцы скотных рынков могут размещаться и постепенно переезжать на новую территорию. В настоящее время полностью переехал рынок «Пригородный», продолжается переезд рынков «Жантай», «Старый толчок», «Расул-Ата».