В Первомайском районе Бишкека завершается строительство нового скотного рынка

На территории Первомайского района, на пересечении улицы Юбилейной и северной объездной дороги, завершается строительство нового скотного рынка, соответствующего требованиям ветеринарных охранных зон. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
Площадь рынка составляет 4 гектара. Он рассчитан на содержание до 1,5 тысячи голов крупного и 6 тысяч голов мелкого рогатого скота. Кроме того, создадут 300 рабочих мест. На территории возвели хозяйственные сараи, построили современную столовую площадью 360 квадратных метров, а также продолжают работы по строительству скотобойни.