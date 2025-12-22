Скотный рынок в Токмоке закроют с 1 января

Скотный рынок в Токмоке прекратит работу с 1 января. Об этом сообщили в мэрии.

Там уточнили, что рынок функционировал на коммерческой основе, однако его владельцы не обеспечивали надлежащее санитарное и техническое состояние объекта.

Основаниями для закрытия стали систематические нарушения ветеринарно-санитарных, санитарно-эпидемиологических и экологических требований, а также несоответствие рынка установленным нормам безопасности и инфраструктуры.

Ранее полпред президента в Чуйской области по итогам проверки раскритиковал состояние рынка, указав на антисанитарию, затопленные проходы, отсутствие надлежащего контроля за ввозом скота и ненадлежащее ведение ветеринарной документации.

Поводом для общественного резонанса также стало видео, распространившееся в социальных сетях: после дождя территория рынка оказалась затоплена, повсюду были грязь и отходы.

Несмотря на предстоящее закрытие, в декабре на объекте проводились временные работы по благоустройству — подсыпка территории щебнем, установка камер видеонаблюдения и улучшение освещения.