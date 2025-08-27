Следы неизвестной древней цивилизации обнаружили в Казахстане

Следы неизвестной цивилизации обнаружили в Казахстане. В Западно-Казахстанской области археологи обнаружили около 150 необычных курганов, расположенных на одном участке. Об этом сообщает «Мой город».

Фото с сайта «Мой город»

В инспекции по охране памятников считают, что это место захоронений может принадлежать неизвестной до сих пор цивилизации эпохи раннего железного века.

Отмечается, что необычна и сама форма курганов: среди них встречаются не только прямоугольные, но и кольцевые, а также составленные из двух колец. Такие древние могильники — редкость и имеют особое значение для истории региона.

Чтобы изучить местность глубже, необходимо оформить документацию, привлечь финансирование и провести конкурс среди лицензированных организаций, которые смогут заняться раскопками. Тогда станет ясно, принадлежит ли это поселение сарматам, которые жили вблизи курганов. После подтверждения ценности объект внесут в список охраняемых памятников архитектуры.

Жители окрестных сел относятся к этому месту с особым трепетом, связывая его с загадками и мистикой. Для одних оно имеет сакральный смысл, другие рассказывают о странных явлениях: кто-то видел свечение над курганами, а у кого-то неожиданно глохла машина при проезде мимо, говорится в статье.

«Особое внимание ученых привлек один из курганов с рвом шириной 140 метров. Возможно, в нем могли захоронить человека высокого социального статуса. Вокруг обнаружили захоронения необычной формы — не только прямоугольные, но и кольцевые, а также составленные из двух колец», — отмечено в публикации.