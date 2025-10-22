10:06
USD 87.45
EUR 101.62
RUB 1.08
Общество

В Бишкеке под эгидой Тюрксой пройдет II Форум молодежи тюркского мира

II Форум молодежи тюркского мира под эгидой Тюрксой состоится в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына в Бишкеке с 23 по 26 октября. Об этом сообщил Генеральный секретарь организации Султан Раев.

По его данным, мероприятие, проходящее под девизом «Будущее — это ты», соберет около сотни молодых интеллектуалов, лидеров и представителей творческой интеллигенции тюркского мира. Этот форум представляет собой уникальную платформу, объединяющую молодежь из десятков стран.

из интернета
Фото из интернета. Форум молодежи

В условиях современного нестабильного мира на форуме будут обсуждаться вопросы, волнующие молодое поколение: трансформация идей, духовное обновление и формирование ценностей. Участники рассмотрят ключевые тенденции глобализированного мира и главные тренды переходного периода через призму взглядов молодежи.

С мотивационным выступлением на форуме выступит профессор, доктор Махмут Фарук Акшит — генеральный директор АО «Турецкая авиационная и космическая промышленность» и АО «Авиационно-моторная промышленность». Он представит интересную концептуальную лекцию о достижениях и перспективах Турции в области беспилотной авиации, авиационной индустрии и освоения космоса.

Почетным гостем форума также станет выдающийся турецкий ученый и общественный деятель Рухи Эрсой, который выступит с расширенной речью.

Главная идея форума — единство тюркской молодежи, лидерство и будущее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348039/
просмотров: 133
Версия для печати
Материалы по теме
Форум в Бишкеке: Кыргызстан ищет инвестиции в добычу критических минералов
Technovation: как инновации помогают менять привычки
В Кыргызстане обсудили вопросы развития экологического правосудия
В Кыргызстане пройдет большой научно-популярный форум «Начало пути»
В Бишкеке проходит III Межпарламентский форум государств Центральной Азии
В Бишкеке пройдет III межпарламентский форум государств Центральной Азии
Бишкекте кыргыз-түрк бизнес форуму өтөт
Чолпон-Атада кыргыз-герман бизнес-форуму жана Ишкердик кеңешинин отуруму өтөт
В Бишкеке состоится кыргызско-турецкий бизнес-форум
В Бишкеке проходит III молодежный форум Кыргызстан — Казахстан
Популярные новости
Получаем &laquo;балага суйунчу&raquo;. Какие документы нужны и&nbsp;куда идти Получаем «балага суйунчу». Какие документы нужны и куда идти
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
В&nbsp;Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни В Сузакском районе обнаружили уникальные оленные камни
Бизнес
Акция от&nbsp;&laquo;Оптима Банка&raquo; для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии
KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в&nbsp;образование KICB формирует устойчивое будущее Кыргызстана через инвестиции в образование
MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались! MEGA предупреждает: Осторожно, телефонные мошенники снова активизировались!
MBANK снизил ставки по&nbsp;онлайн-кредитам для&nbsp;ИП до&nbsp;18&nbsp;процентов MBANK снизил ставки по онлайн-кредитам для ИП до 18 процентов
22 октября, среда
10:05
Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайте QR-платежи без комиссии Акция от «Оптима Банка» для предпринимателей: принимайт...
10:00
ГУОБДД призывает водителей подготовить автомобили к зимнему сезону
09:58
В Чуйской области раскрыто крупное мошенничество с продажей чужой земли
09:55
Киев согласен на снятие санкций с России ради мира: вариант мирного плана
09:50
В Бишкеке под эгидой Тюрксой пройдет II Форум молодежи тюркского мира