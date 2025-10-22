В Бишкеке под эгидой Тюрксой пройдет II Форум молодежи тюркского мира

II Форум молодежи тюркского мира под эгидой Тюрксой состоится в Кыргызском национальном университете имени Жусупа Баласагына в Бишкеке с 23 по 26 октября. Об этом сообщил Генеральный секретарь организации Султан Раев.

По его данным, мероприятие, проходящее под девизом «Будущее — это ты», соберет около сотни молодых интеллектуалов, лидеров и представителей творческой интеллигенции тюркского мира. Этот форум представляет собой уникальную платформу, объединяющую молодежь из десятков стран.

Фото из интернета. Форум молодежи

В условиях современного нестабильного мира на форуме будут обсуждаться вопросы, волнующие молодое поколение: трансформация идей, духовное обновление и формирование ценностей. Участники рассмотрят ключевые тенденции глобализированного мира и главные тренды переходного периода через призму взглядов молодежи.

С мотивационным выступлением на форуме выступит профессор, доктор Махмут Фарук Акшит — генеральный директор АО «Турецкая авиационная и космическая промышленность» и АО «Авиационно-моторная промышленность». Он представит интересную концептуальную лекцию о достижениях и перспективах Турции в области беспилотной авиации, авиационной индустрии и освоения космоса.

Почетным гостем форума также станет выдающийся турецкий ученый и общественный деятель Рухи Эрсой, который выступит с расширенной речью.

Главная идея форума — единство тюркской молодежи, лидерство и будущее.