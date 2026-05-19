Общество

Петицию об отставке министра просвещения подписывают кыргызстанцы

На сайте change.org появилась петиция об отставке министра просвещения Догдуркуль Кендирбаевой.

«Меня тревожит нынешняя ситуация в сфере образования Кыргызстана, и я не могу больше молча наблюдать за тем, как наша образовательная система катится в пропасть. В школах наблюдается острый дефицит современных учебных пособий и техники, а также квалифицированных учителей. Эти проблемы усугубляются упразднением гимназий, что, в свою очередь, привело к снижению доходов наших педагогов, которые изо всех сил стараются обеспечить ученикам достойное образование», — пишет автор петиции Турсунбай Исмаилов.

Догдуркуль Кендирбаева, по его мнению, ведет отечественную систему образования к серьезному кризису, «подрывая курс, предложенный президентом Садыром Жапаровым».

«Последствия нынешней политики уже ощутимы и могут стать катастрофическими для будущего нашего государства. Мы не можем позволить, чтобы наши дети росли в стране, где образование не является приоритетом и где таланты учителей остаются невостребованными. Я призываю президента Кыргызстана и правительство обратить внимание на эти насущные проблемы и всерьез рассмотреть вопрос об отставке министра Догдуркуль Кендирбаевой. Нам необходимо немедленно привести образовательную сферу в порядок и вернуть ей статус главного двигателя развития нашего общества», — говорится в петиции.

Под петицией пока около 150 проверенных подписей.

Отметим, что в соцсетях также периодически звучат призывы кыргызстанцев сменить руководство Минпросвещения.

Догдуркуль Кендирбаева назначена министром просвещения в мае 2025 года. С октября 2023-го она занимала пост министра образования.
