Общество

Минпросвещения не согласно с выводами аудита Счетной палаты и обжалует их

Министерство просвещения дало официальное разъяснение в связи с публикацией Счетной палаты КР о результатах аудита проектов «Образование для будущего» и «Укрепление основ обучения».

«Ведомство последовательно поддерживает принципы прозрачности, подотчетности и открытости в использовании государственных и донорских средств. Вместе с тем отдельные выводы, озвученные в отчете Счетной палаты, не отражают фактическое состояние реализации проектов и требуют дополнительной правовой и методологической оценки», — считают в ведомстве.

В проектах образования Счетная палата выявила управленческие сбои

По его данным, аудит эффективности проведен до завершения всех мероприятий проектов. При этом действующее законодательство КР предусматривает оценку социально-экономического эффекта государственных инвестиций исключительно в постпроектный период — через год, три и пять лет после завершения проекта. Формирование выводов до окончания реализации мероприятий не позволяет объективно оценить реальное влияние проектов на систему образования.

О закупке компьютерного оборудования

Приобретение компьютерного оборудования для 1,2 тысячи школ и восьми педагогических колледжей осуществлено в полном соответствии с процедурами закупок Всемирного банка и с обязательным согласованием всех этапов. Компьютеры поставлены в полном объеме и работают.

«Результаты аудита, касающиеся якобы несоответствия технических характеристик оборудования современным требованиям, основаны на субъективных подходах. Министерство представило технические заключения, решения рабочих групп, письма образовательных организаций и результаты мониторинга эксплуатации оборудования, однако эти материалы не в полной мере учтены при формировании выводов отчета», — добавили в Минпросвещения.

Как отмечается, отдельные случаи снижения производительности компьютерной техники связаны, прежде всего, с отсутствием регулярного обновления программного обеспечения и нехваткой IT-специалистов в школах, а не с качеством или изначальными характеристиками оборудования.

Министерством уже приняты и реализуются меры по:

  • обновлению программного обеспечения;
  • усилению технического сопровождения;
  • определению ответственных лиц за эксплуатацию оборудования на местах.

Об обучении педагогов

Проекты предусматривали повышение квалификации более 64 тысяч педагогических работников в сжатые сроки. По данным Министерства просвещения, ресурсный потенциал существующих государственных институтов не позволял реализовать такую масштабную программу без привлечения внешних провайдеров.

Повышение квалификации учителей. Когда в Кыргызстане начнут их оценивать

О финансовых выводах

«Выводы аудита о неэффективном использовании финансовых средств, не являются фактами хищений или злоупотреблений, — подчеркнули в министерстве. — В значительной части они отражают разногласия в подходах к реализации проектов и оценке управленческих решений».

Минпросвещения намерено обжаловать отдельные выводы отчета Счетной палаты в установленном законодательством порядке.

Напомним, аудит выявил слабый внутренний контроль, хаотичный документооборот и формальный подход к управлению. Компьютерное оборудование закупалось до готовности цифровой платформы, технические задания неоднократно менялись без обоснований, а часть техники либо не использовалась, либо не соответствовала заявленным характеристикам. Отдельно отмечены случаи неэффективного и нецелевого использования средств, включая необоснованные консультационные услуги и слабое управление контрактами.

Счетная палата направила материалы в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.
