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Общество

В Кыргызстане не регламентирован порядок выкупа собственности для госнужд

Вопрос реализации прав человека при изъятии (выкупе) жилья в странах Центральной Азии по соображениям развития обсудили на региональном видеофоруме стран региона. Об этом сообщили в пресс-службе омбудсмена.

По ее данным, в аппарате уполномоченного по правам человека была создана специальная рабочая группа с участием представителей неправительственных правозащитных организаций. В течение года она изучала вопросы и факты нарушений при изъятии жилья граждан Кыргызстана для общественных и государственных нужд — всего изучено 119 случаев.

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«Кроме того, проведен анализ действующего законодательства КР, который показал, что в нем фактически отсутствует регламентация порядка процедуры таких изъятий и последующей выплаты гражданам адекватного размера компенсаций», — отметили в пресс-службе.

Говоря о примерах нарушения прав и интересов граждан при изъятии их жилья для государственных нужд, выявленных представителями гражданского сообщества и правозащитных организаций, представители аппарата акыйкатчи сделали акцент на наиболее частых и повторяющихся нарушениях. В частности, речь шла о нарушениях прав на частную собственность, справедливое возмещение убытков, и о неоправданно мизерных размерах государственной компенсации при изъятии жилья у граждан.

Омбудсмен Токон Мамытов отметил, что в большинстве стран Центрально-Азиатского региона правила и процесс изъятия жилья у населения для государственных нужд не соответствуют мировой практике, согласно которой каждый подобный случай должен быть урегулирован единым государственным актом.

Отметим, что вопрос разработки механизма изъятия частной собственности для государственно-общественных нужд содержится в Стратегии развития строительной отрасли на 2020-2030 годы, одобренной правительством.

Бишкекчане отмечают, что принятый без обсуждений 30 декабря 2019 года на сессии горкенеша Проект детальной планировки центральной части столицы является основанием для изъятия земель на общественные нужды. Пока частную собственность защищает только Земельный кодекс. Его собрались переписать.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/163061/
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