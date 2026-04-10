В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков»

В Государственной Третьяковской галерее (корпус на Кадашевской набережной) 6 апреля торжественно открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков». Об этом сообщает Минкультуры КР.

По его данным, это культурное событие прославляет творческие связи между кыргызским и российским художественным наследием и широко отражает богатое творчество выдающегося художника Семена Чуйкова.

Произведения и архивные материалы выставки предоставлены Кыргызским национальным музеем изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, Государственной Третьяковской галереей, Государственным Русским музеем, Союзом художников России, Государственным архивом Российской Федерации, Кыргызским государственным художественным училищем имени С.А.Чуйкова и ИТАР-ТАСС.

В экспозиции представлены известные работы Семена Чуйкова разных периодов, а также произведения представителей кыргызского изобразительного искусства — К.Аманкожоева, Б.А.Асранкулова, Ж.Жумабаева и С.Чокморова.

Кроме того, особое место занимают исторические произведения, переданные в свое время в поддержку первой художественной галереи, созданной по инициативе Чуйкова в 1930-е годы.
