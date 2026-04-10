В Третьяковской галерее открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков»

В Государственной Третьяковской галерее (корпус на Кадашевской набережной) 6 апреля торжественно открылась выставка «Наследие эпохи. Семен Чуйков». Об этом сообщает Минкультуры КР.
По его данным, это культурное событие прославляет творческие связи между кыргызским и российским художественным наследием и широко отражает богатое творчество выдающегося художника Семена Чуйкова.
В экспозиции представлены известные работы Семена Чуйкова разных периодов, а также произведения представителей кыргызского изобразительного искусства — К.Аманкожоева, Б.А.Асранкулова, Ж.Жумабаева и С.Чокморова.
Кроме того, особое место занимают исторические произведения, переданные в свое время в поддержку первой художественной галереи, созданной по инициативе Чуйкова в 1930-е годы.