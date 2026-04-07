В НЦОМиД ежегодно проводят порядка 650 хирургических операций

Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД) остается одним из ключевых медицинских учреждений страны, оказывающих специализированную помощь детям с ортопедической и травматологической патологией. Об этом сообщает Минздрав.

Отделение детской ортопедии, функционирующее с июня 2021 года, рассчитано на 25 коек и сегодня предоставляет широкий спектр медицинской помощи. Здесь выполняются практически все виды ортопедических, травматологических и микрохирургических операций.

В отделении работают 9 квалифицированных врачей, которые задействованы сразу в трех подразделениях НЦОМиД: стационаре, консультативно-диагностическом отделении и отделении экстренной медицинской помощи. Это обеспечивает непрерывность лечения, от первичной консультации до оперативного вмешательства и последующего наблюдения.

Медицинская помощь оказывается детям со всех регионов Кыргызской Республики как в плановом порядке — по направлению, так и экстренно — при угрозе жизни, на бесплатной основе. Пациенты находятся под круглосуточным наблюдением специалистов и получают полный комплекс диагностики и лечения.

С момента открытия отделения более 35 тысяч детей получили амбулаторные консультации по различным ортопедо-травматологическим заболеваниям. Ежегодно проводится порядка 650 хирургических операций, а их общее количество уже достигло трех тысяч.

Потенциал отделения ежегодно растет. Это связано как с повышением квалификации медицинских специалистов, так и с укреплением материально-технической базы: обновляется оборудование, приобретаются современные инструменты и изделия медицинского назначения.