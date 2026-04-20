19:59
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.15
Общество

Симфония без границ. В Бишкеке пройдет музыкальная встреча ФРГ и Кыргызстана

На уникальном концерте «Симфония без границ» гармонично переплетаются классика и этно, объединяя музыкальные традиции Германии и Кыргызстана. Об этом сообщают организаторы.

По их данным, 30 апреля в большом зале Кыргызской национальной филармонии выступит творческий коллектив ODK Orchestra (Германия), а Кыргызстэан представит эстрадно-симфонический оркестр при филармонии под руководством Нура Омурбаева.

из интернета
Фото из интернета

ODK Orchestra — это уникальный коллектив, расширяющий границы классического оркестра и объединяющий музыкальные традиции разных народов мира. В его составе — музыканты из различных стран, а репертуар охватывает все: от западной классики до этнической и современной музыки.

В программе прозвучат как известные произведения, так и специально подготовленные для Кыргызстана композиции. Особое внимание уделено новым симфоническим аранжировкам кыргызской музыки, раскрывающим национальное наследие в современном звучании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371134/
просмотров: 200
Версия для печати
Популярные новости
