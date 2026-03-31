Органист Мирлан Касымалиев даст первый сольный концерт в Бишкеке

9 и 10 апреля в 18.00 в малом зале Кыргызской национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова состоится концерт «От барокко до модерна» выдающегося кыргызского органиста и пианиста Мирлана Касымалиева. Об этом сообщает мэрия Бишкека.

По ее данным, впервые в Кыргызстане музыкант, получивший признание европейской публики, представит сольную программу, охватывающую широкий спектр музыкальных эпох — от барокко до современной академической музыки.

В программе прозвучат произведения великих композиторов: Иоганна Себастьяна Баха, Георга Бема, Феликса Мендельсона, Арво Пярта, а также сочинения кыргызских авторов, отражающие синтез национальных традиций и мировой музыкальной культуры.

Мирлан Касымалиев — выпускник Берлинского университета искусств и ведущих музыкальных учебных заведений Бишкека и Казани. Лауреат международных конкурсов, включая специальный приз органного конкурса в Кисловодске (1996 год).

С 2000 года артист живет и работает в Германии, ведет активную концертную деятельность, выступая на престижных сценах, таких как Berliner Philharmonie и Komische Oper Berlin. Является соучредителем культурного проекта KOL — jüdische Musik beleben und erleben e.V. (2014 год).

Концерт «От барокко до модерна» станет значимым культурным событием и предоставит слушателям уникальную возможность прикоснуться к искусству органной музыки в живом исполнении.