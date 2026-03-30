Гала-концерт «Шедевры мирового балета» пройдет в Бишкеке

12 апреля в Кыргызском национальном академическом театр имени Абдыласа Малдыбаева состоится гала-концерт «Шедевры мирового балета» к 15-летию творческой деятельности солиста театра Атабека Садыркулова. Об этом сообщают организаторы.

В этот вечер на одной сцене оживут самые яркие страницы мировой балетной классики.

Зрителей ждет праздничная программа, объединяющая легендарные фрагменты из великих балетов разных эпох. На сцене прозвучат и будут исполнены знаменитые номера из балетов «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Легенда о любви», «Шахерезада», «Кармен», «Корсар», а также яркие современные хореографические постановки.

Фото организаторов

В гала-концерте принимают участие заслуженные артисты Кыргызской Республики, лауреаты международных конкурсов Марат Сыдыков, Фарух Садыркулов, а также восходящие звезды Аслан Алиев, Ясмина Джанботаева, Даяна Кыдыралиева, Адилжан Рахманов, Адинай Эмилбекова. Это будет вечер виртуозной техники, выразительной драматургии и настоящего праздника танца, где классическая традиция встречается с современной хореографией.

Юбилейный концерт станет возможностью увидеть лучшие моменты мирового балетного репертуара в исполнении артистов, посвятивших свою жизнь искусству танца, и поздравить Атабека Садыркулова с важной творческой датой.

Билеты можно приобрести в кассах театра и на ticket.kg.

Справки по телефонам: +996 501 500 500, +996 703 007 921, +996 772 519 961.