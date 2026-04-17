Общество

Два оркестра объединятся на одной сцене в Бишкеке

В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии 29-30 апреля состоятся концерты с участием европейского ODK Orchestra и эстрадно-симфонического оркестра филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, впервые два коллектива выступят на одной сцене в рамках одного проекта. Руководить эстрадно-симфоническим оркестром Кыргызской национальной филармонии будет Нур Омурбаев.

ODK Orchestra — международный коллектив, объединяющий музыкантов из разных стран. В репертуаре — произведения классической, этнической и современной музыки. Художественный руководитель и дирижер — Адриан Верум.

Минкультуры
Фото Минкультуры.
В программе концерта — классические произведения и новые аранжировки кыргызской музыки.

Отмечается, что проект направлен на развитие культурного сотрудничества между КР и европейскими государствами.

Начало концерта в 18.00.
Материалы по теме
Органист Мирлан Касымалиев даст первый сольный концерт в Бишкеке
Жена рэпера Мота в Бишкеке вышла на сцену в платье кыргызского дизайнера
Гала-концерт «Шедевры мирового балета» пройдет в Бишкеке
В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
Бесплатные концерты, кино и регби: в Бишкеке и Оше пройдет Неделя Франкофонии
В Бишкеке выступит скрипачка Доа Ким из Южной Кореи
Театр оперы и балета приглашает на праздничный концерт в Бишкеке
Комик Нурлан Сабуров дал первый концерт после запрета на въезд в Россию
Концерт, состоящий только из выступлений человекообразных роботов, прошел в КНР
Бишкекчан приглашают на концерт органной музыки
Популярные новости
Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от&nbsp;Акылбека Жапарова Экономика имени одного человека, или Памятник самому себе от Акылбека Жапарова
В&nbsp;части Бишкека 14&nbsp;апреля на&nbsp;весь день отключат холодную воду В части Бишкека 14 апреля на весь день отключат холодную воду
Музей военной техники в&nbsp;Германии запретил вход гражданам Кыргызстана Музей военной техники в Германии запретил вход гражданам Кыргызстана
Из&nbsp;России после мартовских рейдов выдворят 6&nbsp;тысяч мигрантов Из России после мартовских рейдов выдворят 6 тысяч мигрантов
Бизнес
Праздник фейерверков и&nbsp;музыки к&nbsp;148-летию Бишкека состоится 25&nbsp;апреля Праздник фейерверков и музыки к 148-летию Бишкека состоится 25 апреля
От&nbsp;Ормузского пролива до&nbsp;кыргызских АЗС. Как удержать цены на&nbsp;топливо в&nbsp;стране? От Ормузского пролива до кыргызских АЗС. Как удержать цены на топливо в стране?
Открытие нового учебного корпуса в&nbsp;медуниверситете &laquo;Авиценна&raquo; Открытие нового учебного корпуса в медуниверситете «Авиценна»
BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по&nbsp;греко-римской борьбе&nbsp;&mdash; 2026 BAKAI поздравил победителей чемпионата Азии по греко-римской борьбе — 2026
