Два оркестра объединятся на одной сцене в Бишкеке

В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии 29-30 апреля состоятся концерты с участием европейского ODK Orchestra и эстрадно-симфонического оркестра филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.

По ее данным, впервые два коллектива выступят на одной сцене в рамках одного проекта. Руководить эстрадно-симфоническим оркестром Кыргызской национальной филармонии будет Нур Омурбаев.

ODK Orchestra — международный коллектив, объединяющий музыкантов из разных стран. В репертуаре — произведения классической, этнической и современной музыки. Художественный руководитель и дирижер — Адриан Верум.

Фото Минкультуры.

В программе концерта — классические произведения и новые аранжировки кыргызской музыки.

Отмечается, что проект направлен на развитие культурного сотрудничества между КР и европейскими государствами.

Начало концерта в 18.00.