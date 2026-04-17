Два оркестра объединятся на одной сцене в Бишкеке

В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии 29-30 апреля состоятся концерты с участием европейского ODK Orchestra и эстрадно-симфонического оркестра филармонии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики.
По ее данным, впервые два коллектива выступят на одной сцене в рамках одного проекта. Руководить эстрадно-симфоническим оркестром Кыргызской национальной филармонии будет Нур Омурбаев.
ODK Orchestra — международный коллектив, объединяющий музыкантов из разных стран. В репертуаре — произведения классической, этнической и современной музыки. Художественный руководитель и дирижер — Адриан Верум.
Отмечается, что проект направлен на развитие культурного сотрудничества между КР и европейскими государствами.
Начало концерта в 18.00.