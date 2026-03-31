13:34
USD 87.45
EUR 100.53
RUB 1.07
Общество

Жена рэпера Мота в Бишкеке вышла на сцену в платье кыргызского дизайнера

Жена российского рэпера Мота (Матвей Мельников) Мария Мельникова привлекла внимание на концерте в Бишкеке своим образом.

Она появилась в платье от кыргызского дизайнера Толгонай Абышкаевой (бренд BAIRA). Наряд вызвал активное обсуждение среди гостей и в соцсетях.

Как рассказала сама дизайнер, при создании образа она изучила предыдущие выступления Марии, чтобы найти баланс между сценическим и повседневным стилем.

«Хотелось создать что-то не совсем этническое и не совсем сценическое. В итоге образы получились и красивыми, и удобными, и вызывают культурный восторг», — отметила Абышкаева. 

По ее словам, в наряде использованы орнаменты, продуманная цветовая гамма и фасон, отражающие эстетику бренда BAIRA.

Пользователи в соцсетях также отметили, что образ стал не только стильным акцентом концерта, но и презентацией кыргызской моды на большой сцене.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/368216/
просмотров: 528
Версия для печати
Популярные новости
Бизнес
Приведи друга&nbsp;&mdash; получи 200&nbsp;сомов. Другу&nbsp;&mdash; 200 сомов + 200&nbsp;ГБ Приведи друга — получи 200 сомов. Другу — 200 сомов + 200 ГБ
Дороги, вода и&nbsp;озеленение: проекты &laquo;ИМЭКС ПРО&raquo; в&nbsp;селе Октябрьском Дороги, вода и озеленение: проекты «ИМЭКС ПРО» в селе Октябрьском
В&nbsp;Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на&nbsp;Иран и&nbsp;проблемы в&nbsp;России В Кыргызстане начали дорожать ГСМ. Причины: атаки на Иран и проблемы в России
&laquo;МегаСуперХИТ 230&raquo;: выгодный тариф с&nbsp;полноценным 30-дневным периодом «МегаСуперХИТ 230»: выгодный тариф с полноценным 30-дневным периодом
31 марта, вторник
13:27
Кыргызстанцы взяли микрокредиты на 86 миллиардов сомов в 2025 году Кыргызстанцы взяли микрокредиты на 86 миллиардов сомов...
13:16
Бульвар Эркиндик чистят от стихийной торговли: арендаторов массово проверяют
13:09
Жена рэпера Мота в Бишкеке вышла на сцену в платье кыргызского дизайнера
13:08
Новые водительские права признаны в Европе: разъяснения МИД КР и управделами
12:49
Конфликт после наезда на самокате: мужчина напал на подростка и разбил телефон