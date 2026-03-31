Жена рэпера Мота в Бишкеке вышла на сцену в платье кыргызского дизайнера

Жена российского рэпера Мота (Матвей Мельников) Мария Мельникова привлекла внимание на концерте в Бишкеке своим образом.

Фото из социальных сетей

Она появилась в платье от кыргызского дизайнера Толгонай Абышкаевой (бренд BAIRA). Наряд вызвал активное обсуждение среди гостей и в соцсетях.

Как рассказала сама дизайнер, при создании образа она изучила предыдущие выступления Марии, чтобы найти баланс между сценическим и повседневным стилем.

«Хотелось создать что-то не совсем этническое и не совсем сценическое. В итоге образы получились и красивыми, и удобными, и вызывают культурный восторг», — отметила Абышкаева.

По ее словам, в наряде использованы орнаменты, продуманная цветовая гамма и фасон, отражающие эстетику бренда BAIRA.

Пользователи в соцсетях также отметили, что образ стал не только стильным акцентом концерта, но и презентацией кыргызской моды на большой сцене.