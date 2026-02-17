Рост тарифов и цен на продукты продолжился и в 2026 году. Что уже подорожало

Фото 24.kg. Пока принимаемые властями меры не могут сдержать инфляцию в Кыргызстане

В Кыргызстане в январе 2026 года по сравнению с декабрем 2025-го потребительские цены выросли на 0,8 процента. В годовом выражении — 9,5 процента, сообщил Национальный статистический комитет.

По его данным, с начала 2026 года уже подорожали:



продукты и безалкогольные напитки — на 1 процент;

алкогольные напитки и табачные изделия — на 0,8 процента;

тарифы на услуги для населения — на 0,7 процента;

непродовольственные товары — на 0,5 процента.

Что подорожало и подешевело в январе 2026 года

Лидерство по росту цен в январе 2026 года у свежих овощей — 4,9 процента.

Кроме того, заметно подорожали картофель (на 3,4 процента), колбасные и консервированные мясные изделия (на 2,5 процента), молочные изделия (на 2,1 процента), сыр (на 2,1 процента), яйца (на 2,1 процента).

Также подорожали разливное молоко (на 2,6 процента), баранина (на 1,5 процента), говядина (на 0,9 процента) и рыба (на 0,5 процента).

Подешевели с начала года мука (на 0,5 процента) и рис (на 0,1 процента).

Что дорожало по регионам больше всего

В январе 2026 года цены и тарифы выросли во всех регионах Кыргызстана, отметили в Нацстаткоме.

Максимальный рост (1,3 процента) зафиксировали в Баткенской области за счет повышения цен на услуги, оказываемые населению (на 2,6 процента).

Продукты и безалкогольные напитки, алкоголь и табачные изделия максимально подорожали (на 1,4 процента) в Бишкеке, непродовольственные товары (на 1,2 процента) — в Джалал-Абадской области.

Продуктовая корзина 24.kg

24.kg продолжает еженедельный мониторинг цен на минимальный набор продуктов. Стоимость минимального набора продуктов за последнюю неделю выросла на 106 сомов — до 7 тысяч 338 сомов.

В Бишкеке подорожали помидоры, перец, яблоки и растительное масло, подешевели огурцы, морковь, капуста, груши и сахар.

еженедельно отслеживает цены

на один и тот же набор продуктов в одном и том же супермаркете. Стоимость в магазине и на рынке может отличаться, в супермаркете часто можно найти акционные товары.

Анализ показывает, что с начала нашего эксперимента в конце октября 2018-го цена продуктовой корзины выросла на 4 тысячи 68 сомов. С начала 2026 года она подорожала на 615 сомов, а по сравнению с аналогичным периодом 2025-го — на 1 тысячу 272 сома.

Как растет зарплата в Кыргызстане

По итогам 2025 года (по сравнению с 2024-м), по данным Нацстаткома, повышение на 18,9 процента среднемесячной номинальной начисленной зарплаты отмечалось на предприятиях и в организациях всех видов экономической деятельности.

Сейчас она, по данным Национального статистического комитета, составляет в Кыргызстане 44 тысячи 419 сомов.

Число официально зарегистрированных в Кыргызстане безработных в январе 2025 года — 37,6 тысячи человек. Это на 24,6 процента меньше, чем в 2024-м.