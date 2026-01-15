10:30
USD 87.45
EUR 101.85
RUB 1.11
Общество

В 2026 году мировой показатель безработицы сохранится на уровне 4,9 процента

В этом году мировой показатель безработицы сохранится на уровне 4,9 процента, что соответствует 186 миллионам человек. При этом еще больше людей по-прежнему не имеют доступа к качественной работе. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) «Перспективы занятости и социальной защиты в мире».

Как передает Служба новостей ООН, почти 300 миллионов работников продолжают жить в условиях крайней бедности, зарабатывая менее $3 в день. Одновременно растет масштаб неформальной занятости: в 2026-м 2,1 миллиарда человек будут работать без социальной защиты, трудовых прав и гарантий трудоустройства.

Особенно медленный прогресс отмечается в странах с низким уровнем дохода, где работники с наихудшими условиями труда оказываются в еще более тяжелом положении.

Авторы доклада подчеркивают, что замедление перехода экономик к более высокотехнологичным отраслям и услугам остается серьезным препятствием для повышения производительности и качества рабочих мест.

Положение молодежи также вызывает тревогу. Уровень безработицы среди молодого поколения в 2025 году вырос до 12,4 процента.

Около 260 миллионов молодых людей во всем мире не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. В государствах с низким доходом доля таких молодых людей достигает 27,9 процента.

МОТ предупреждает, что искусственный интеллект и автоматизация могут усугубить ситуацию, особенно для образованной молодежи в странах с высоким уровнем дохода.

Женщины по-прежнему сталкиваются с системными барьерами, связанными с социальными нормами и стереотипами. Они отвечают лишь за две пятых мировой занятости и на 24 процента реже мужчин участвуют в рынке труда. Прогресс в расширении участия женщин в трудовой деятельности практически остановился.

Также отмечается, что старение населения в богатых государствах замедляет рост рабочей силы, тогда как в странах с низким доходом стремительный рост населения не сопровождается созданием достаточного количества продуктивных рабочих мест.

В 2026 году рост занятости прогнозируется на уровне:

  • 0,5 процента — в государствах с уровнем дохода выше среднего;
  • 1,8 процента — с уровнем дохода ниже среднего;
  • 3,1 процента — с низким доходом.

МОТ предупреждает: без достаточного количества качественных рабочих мест бедные страны рискуют упустить свой демографический дивиденд.

Эксперты призывают:

  • инвестировать в навыки, образование и инфраструктуру для роста производительности;
  • сокращать разрывы в занятости для молодежи и женщин;
  • обеспечивать, чтобы глобальная торговля способствовала достойной занятости во всех регионах;
  • снижать риски, связанные с долгами, ИИ и торговой неопределенностью, через согласованную политику.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/357906/
просмотров: 180
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане почти половина официально зарегистрированных безработных — женщины
На рынке труда Кыргызстана свободны более 8 тысяч вакансий
Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила 1,1 миллиона человек
Конвенцию МОТ о частных агентствах занятости ратифицировал президент Кыргызстана
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком
Проект молодежной стажировки для безработных будет продолжен — решение кабмина
В Китае молодые люди платят за возможность притворяться, что они работают
В Кыргызстане за 5 месяцев 2025 года зарегистрировано 46,9 тысячи безработных
В Кыргызстане снизилась безработица — Нацстатком
В Кыргызстане более 52 тысяч безработных — Минтруда
Популярные новости
Орозо-2026: когда в&nbsp;Кыргызстане начнется мусульманский пост Орозо-2026: когда в Кыргызстане начнется мусульманский пост
Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание Кыргызгидромет объявил штормовое предупреждение: ожидается резкое похолодание
Неделя-24. Чиновники съездили в&nbsp;хадж, а&nbsp;Бишкек продолжает терять свою историю Неделя-24. Чиновники съездили в хадж, а Бишкек продолжает терять свою историю
В&nbsp;Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе В Кыргызстане прошли испытания первого отечественного наземного робота-камикадзе
Бизнес
Порекомендовали &laquo;Компаньон Бизнес&raquo;&nbsp;&mdash; получили бонус Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
Прием платежей для бизнеса по&nbsp;новым требованиям налоговой: решение от&nbsp;MegaPay Прием платежей для бизнеса по новым требованиям налоговой: решение от MegaPay
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo;: Восстановлена работа газовых счетчиков с&nbsp;телеметрией «Газпром Кыргызстан»: Восстановлена работа газовых счетчиков с телеметрией
Всего два дня! Успейте подключить интернет и&nbsp;ТВ от&nbsp;SAIMA со&nbsp;скидкой 30&nbsp;процентов Всего два дня! Успейте подключить интернет и ТВ от SAIMA со скидкой 30 процентов
15 января, четверг
10:29
Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы? Опрос 24.kg Штрафы и лотерея. А что вас заставит ходить на выборы?...
10:26
Студию «Номад-TV» на площади Ала-Тоо демонтируют
10:20
Порекомендовали «Компаньон Бизнес» — получили бонус
10:16
В ЕАЭС планируется глобальный пересмотр требований технических регламентов
10:14
Штормовое предупреждение. В горных районах ожидается сход снежных лавин