В 2026 году мировой показатель безработицы сохранится на уровне 4,9 процента

В этом году мировой показатель безработицы сохранится на уровне 4,9 процента, что соответствует 186 миллионам человек. При этом еще больше людей по-прежнему не имеют доступа к качественной работе. Об этом говорится в новом докладе Международной организации труда (МОТ) «Перспективы занятости и социальной защиты в мире».

Как передает Служба новостей ООН, почти 300 миллионов работников продолжают жить в условиях крайней бедности, зарабатывая менее $3 в день. Одновременно растет масштаб неформальной занятости: в 2026-м 2,1 миллиарда человек будут работать без социальной защиты, трудовых прав и гарантий трудоустройства.

Особенно медленный прогресс отмечается в странах с низким уровнем дохода, где работники с наихудшими условиями труда оказываются в еще более тяжелом положении.

Авторы доклада подчеркивают, что замедление перехода экономик к более высокотехнологичным отраслям и услугам остается серьезным препятствием для повышения производительности и качества рабочих мест.

Положение молодежи также вызывает тревогу. Уровень безработицы среди молодого поколения в 2025 году вырос до 12,4 процента.

Около 260 миллионов молодых людей во всем мире не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку. В государствах с низким доходом доля таких молодых людей достигает 27,9 процента.

МОТ предупреждает, что искусственный интеллект и автоматизация могут усугубить ситуацию, особенно для образованной молодежи в странах с высоким уровнем дохода.

Женщины по-прежнему сталкиваются с системными барьерами, связанными с социальными нормами и стереотипами. Они отвечают лишь за две пятых мировой занятости и на 24 процента реже мужчин участвуют в рынке труда. Прогресс в расширении участия женщин в трудовой деятельности практически остановился.

Также отмечается, что старение населения в богатых государствах замедляет рост рабочей силы, тогда как в странах с низким доходом стремительный рост населения не сопровождается созданием достаточного количества продуктивных рабочих мест.

В 2026 году рост занятости прогнозируется на уровне:

0,5 процента — в государствах с уровнем дохода выше среднего;

1,8 процента — с уровнем дохода ниже среднего;

3,1 процента — с низким доходом.

МОТ предупреждает: без достаточного количества качественных рабочих мест бедные страны рискуют упустить свой демографический дивиденд.

Эксперты призывают: