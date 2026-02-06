В Кыргызстане официальная безработица сократилась на 22 процента

В Кыргызстане фиксируется существенное снижение уровня официальной безработицы. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

По его данным, в 2025 году благодаря государственным программам занятости показатель опустился до 1,4 процента.

В службах занятости на учете состояло 56,5 тысячи граждан, что на 20 процентов меньше, чем годом ранее. Число лиц со статусом официально безработных сократилось на 22 процента.

За 2025 год при содействии ведомства 17,5 тысячи человек смогли трудоустроиться. Еще 19,8 тысячи граждан приняли участие в активных программах занятости — профессиональном обучении, переподготовке и временном трудоустройстве.

Министерство отмечает, что снижение уровня безработицы связано с расширением программ занятости, развитием региональной экономики и ростом спроса на рабочую силу в частном секторе.