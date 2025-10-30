16:37
Общество

Численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС составила 1,1 миллиона человек

Общая численность трудовых мигрантов в странах ЕАЭС по итогам 2024 года составила 1,1 миллиона человек. Об этом сообщили в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что наибольшая доля занятых приходится на строительный сектор (21 процент), затем следуют торговля (14 процентов), транспортировка и хранение (7,8 процента), обрабатывающие производства (6,9 процента).

По состоянию на конец апреля 2025-го общий уровень безработицы в государствах союза составил 0,7 процента (693 тысячи 700 человек). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она снизилась на 13,5 процента.
