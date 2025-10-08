12:10
Каждый четвертый в Кыргызстане работает без оформления — Нацстатком

Национальный статистический комитет опубликовал данные о занятости населения за 2024-й. По итогам года в экономике было занято более 2,7 миллиона человек, что на 2,3 процента больше, чем годом ранее.

Основная часть занятых приходится на сельское хозяйство (более 24 процентов), торговлю и ремонт (около 18 процентов), а также на промышленность (15 процентов). При этом число работников в строительстве и сфере услуг продолжает расти быстрее, чем в аграрном секторе.

Нацстатком подчеркивает, что уровень неформальной занятости остается высоким — свыше 24 процентов. Это означает, что почти каждый четвертый трудится без официального оформления, социальных гарантий и пенсионных отчислений.

Безработица в прошлом году составила 5,5 процента, что ниже показателя 2023-го (5,9 процента). Особенно снизилась безработица среди молодежи, хотя именно молодые люди продолжают чаще искать работу за пределами республики. 
