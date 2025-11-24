18:24
На рынке труда Кыргызстана свободны более 8 тысяч вакансий

На рынке труда Кыргызской Республики доступно 8 тысяч 136 вакансий. Об этом сообщило Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности.

Уровень безработицы и трудоустройство

  • На данный момент официальный уровень безработицы в республике составляет 1,4 процента.

  • Число безработных, состоящих на учете в службах занятости, достигает 59,6 тысячи человек.

  • Из них 40,9 тысячи официально зарегистрированы как безработные.

  • С начала года в службы занятости обратилось 117 тысяч 211 граждан.

  • При содействии службы занятости трудоустроили 13 тысяч 274 человека.

Востребованные профессии и обучение

Для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда проводится обучение по профессиям, востребованным на рынке, сообщили в министерстве.

В список таких профессий входят: компьютерный оператор, торговый агент, повар, косметолог, парикмахер, маникюрша, массажист, визажист, переводчик, бухгалтер с опытом работы в 1С, швея, электрогазосварщик и слесарь-сантехник.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/352073/
