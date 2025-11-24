На рынке труда Кыргызстана свободны более 8 тысяч вакансий

На рынке труда Кыргызской Республики доступно 8 тысяч 136 вакансий. Об этом сообщило Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
Наибольший спрос наблюдается на рабочие специальности.
Уровень безработицы и трудоустройство
-
На данный момент официальный уровень безработицы в республике составляет 1,4 процента.
-
Число безработных, состоящих на учете в службах занятости, достигает 59,6 тысячи человек.
-
Из них 40,9 тысячи официально зарегистрированы как безработные.
-
С начала года в службы занятости обратилось 117 тысяч 211 граждан.
-
При содействии службы занятости трудоустроили 13 тысяч 274 человека.
Востребованные профессии и обучение
Для повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда проводится обучение по профессиям, востребованным на рынке, сообщили в министерстве.
В список таких профессий входят: компьютерный оператор, торговый агент, повар, косметолог, парикмахер, маникюрша, массажист, визажист, переводчик, бухгалтер с опытом работы в 1С, швея, электрогазосварщик и слесарь-сантехник.