Общество

В Кыргызстане почти половина официально зарегистрированных безработных — женщины

В прошлом году в Кыргызстане 46,3 процента официально зарегистрированных безработных составляли женщины. Уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности трудоспособного населения достиг 1,4 процента, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Как отмечает Министерство труда, социального обеспечения и миграции, в 2025-м в службы занятости обратились 58,6 тысячи человек, из них 39,8 тысячи официально поставили на учет как безработных.

Наибольшее число зарегистрированных безработных в Ошской (10 тысяч 523 человека) и Джалал-Абадской (10 тысяч 376) областях.

В Баткенской области на учете состоят 5 тысяч 795 безработных, Таласской — 2 тысячи 319, Иссык-Кульской — 1 тысяча 842, Чуйской — 1 тысяча 343, Нарынской — 1 тысяча 307.

В Бишкеке и Оше официально зарегистрированы 3 тысячи 144 и 3 тысячи 192 безработных.

По сравнению с 2024 годом уровень безработицы в стране снизился на 26 процентов.

В 2024-м в КР насчитывалось 91,6 тысячи безработных, из которых 64,6 тысячи состояли на официальном учете.

Уточняется, что в последние годы число безработных увеличивается также за счет граждан, возвращающихся на родину на фоне ужесточения условий пребывания трудовых мигрантов в России.
