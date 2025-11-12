15:13
За девять месяцев 711 этнических кыргызов получили статус кайрылмана

За девять месяцев 2025 года статус кайрылмана получили 711 этнических кыргызов. Об этом сообщает Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.

В ведомстве отмечают, что с момента обретения независимости в Кыргызстан переселились более 70 тысяч этнических кыргызов, из которых около 65 тысяч уже стали гражданами страны.

Статус кайрылмана предоставляется специальной межведомственной комиссией, в состав которой входят представители Государственного комитета национальной безопасности, Министерства внутренних дел, Министерства труда, социального обеспечения и миграции, а также Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития. Срок рассмотрения заявлений составляет три месяца.

За отчетный период статус кайрылмана получили этнические кыргызы, прибывшие из следующих стран: Узбекистан — 54 человека, Таджикистан — 629 человек, Китайская Народная Республика — 12 человек, Российская Федерация — 7 человек, Афганистан — 8 человек, другие страны — 1 человек.

Удостоверение кайрылмана выдается сроком на три года. В течение этого периода обладатели статуса должны обратиться с заявлением о приеме в гражданство Кыргызской Республики. Носители статуса кайрылмана имеют право на получение социальных пособий, пенсий, медико-санитарной помощи, образования, а также на трудоустройство на территории Кыргызской Республики.
