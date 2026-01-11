В Ошской области прошла благотворительная акция для памирских кайрылманов

В Ошской области прошла благотворительная акция для поддержки памирских кайрылманов — этнических кыргызов, в основном выходцев из Афганистана, вернувшихся на историческую родину и проживающих в высокогорных районах.

Как сообщили организаторы, 8-9 января по инициативе исполняющего обязанности представителя Духовного управления мусульман Кыргызстана в Ошской области Султанали ажы Гапурова при поддержке международного фонда «Эмират» гуманитарная помощь доставлена в села Сары-Таш, Сары-Могол и Талды-Суу Памир-Алайского айыльного аймака Алайского района, а также в село Бурган-Суу Чон-Алайского района.

Жителям передали 100 тонн угля. Кроме того, нуждающимся распределили 5 тонн продовольствия, обогреватели, одеяла, постельные принадлежности и зимнюю одежду для детей.

Отдельная помощь оказана одинокой матери из села Сары-Могол — ей передали корову.

В международном фонде «Эмират» также сообщили, что намерены продолжить поддержку семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, включая рассмотрение вопроса строительства жилья для тех, кто не имеет собственного дома или проживает в аварийных условиях.