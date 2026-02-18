В январе 2026 года статус кайрылмана получили 132 человека

В январе 2026 года в Кыргызстане статус кайрылмана получили 132 человека. Об этом сообщило Министерство труда, социального обеспечения и миграции.
По его данным, этнические кыргызы, возвращающиеся на историческую родину, пользуются упрощенным порядком получения гражданства и широкими социальными гарантиями. Статус «кайрылман» практически приравнивает их в правах к гражданам Кыргызской Республики.
В 2025-м этот статус получили 935 человек. Основная часть этнических кыргызов прибыла из следующих стран:
- Таджикистан — 837;
- Узбекистан — 66;
- Китай — 12;
- Афганистан — 10;
- Россия — 9.
Решение по каждому обращению специальная комиссия принимает в течение двух месяцев.
Обладатели статуса кайрылмана имеют право на трудоустройство, образование, медицинскую помощь, пенсии и пособия. На сегодня государственные гарантии охватывают сотни человек:
-
Образование: 373 ребенка посещают школы, а 63 студента учатся в вузах.
-
Медицина: 263 человека получают медицинские услуги.
-
Социальная поддержка: 13 человек получают пособия, а 19 — пенсии.
-
Землеустройство: 5 семей получили участки.
-
Трудоустройство: из 30 обратившихся в службу занятости специалистов работу нашли 11 человек.
Удостоверение кайрылмана действует три года. В течение этого срока его обладатель должен подать заявление на получение гражданства КР.
Министерство подчеркивает: если вы столкнулись с дискриминацией или ненадлежащим обращением со стороны сотрудников территориальных подразделений, немедленно сообщите об этом. Ведомство открыло горячую линию по бесплатному номеру 1966.