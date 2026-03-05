10:29
Район у рынка «Кудайберген» в Бишкеке превратился в автобазар. Ответ мэрии

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Пресс-служба мэрии Бишкека ответила на обращения граждан относительно стихийной стоянки большегрузов на улице Патриса Лумумбы. По информации акимиата Первомайского района, для недопущения парковки большегрузных автомобилей в жилой зоне и вдоль проезжей части регулярно проводятся рейды.

Проверки проходят при участии сотрудников управления патрульной службы милиции и городских служб. В ходе рейдов водителям разъясняются требования действующего законодательства, а в отношении нарушителей принимаются меры.

В мэрии подчеркнули, что на контроле находятся вопросы соблюдения правил землепользования, недопущения самовольного расширения объектов и сохранения зеленых насаждений.

При выявлении фактов незаконного строительства, вырубки деревьев или использования территории не по целевому назначению материалы направляют в уполномоченные органы для принятия мер. В муниципалитете заверили, что работу в данном направлении продолжат.

Напомним, жители бишкекской улицы Патриса Лумумбы в районе рынка «Кудайберген» сообщили о резком ухудшении условий проживания и просят городские власти вмешаться в ситуацию. По их словам, жилой сектор постепенно превращается в зону складов, автосервисов и стихийной парковки большегрузного транспорта, а зеленые насаждения вырубают.

