На перевалах КР сохраняется ограничение для большегрузного транспорта

По состоянию на 12 февраля в связи с изменением погодных условий в большинстве регионов идет снег, работы по очистке дорог ведутся непрерывно. Об этом сообщает пресс-служба Министерства транспорта и коммуникаций.

По ее данным, сотрудники дорожно-эксплуатационных предприятий полностью контролируют закрепленные за ними участки.

В настоящее время на перевалах страны идет небольшой снег. На скользкие участки посыпаются инертные материалы, продолжаются работы по очистке. Также со вчерашнего дня на перевалах Тоо-Ашуу и Ала-Бель на автодороге Бишкек — Ош, а также на перевале Отмок на дороге Суусамыр — Талас — Тараз сохраняется ограничение для большегрузных транспортных средств.

Минтранс призывает не выезжать на встречную полосу при любых обстоятельствах и строго соблюдать Правила дорожного движения.
