Строительство городка «Алтай»: горожане жалуются на повреждение дороги

Жители Бишкека жалуются на разрушение дорожного покрытия по улице Ленской, на участке от МТУ Пригородного до очистных сооружений. По словам горожан, дорога повреждена всего за несколько дней после начала активных перевозок для строительства городка «Алтай» одной из стройкомпаний. 24.kg жители района, большегрузные автомобили за неделю фактически «убили» дорогу, которую ежегодно латали, но столь серьезных повреждений раньше не было.

«Провалы на дороге достигают 30-40 сантиметров в глубину, около метра в ширину и до пяти метров в длину. И все это появилось буквально за два-три дня, как начали возить грунт. Каждую минуту проезжают одна-две груженые машины», — рассказал один из бишкекчан.





Напомним, строительство жилого городка «Алтай» началось 20 ноября 2025 года в северо-западной части Бишкека. Проект предусматривает застройку территории площадью 234 гектара: планируются возведение более 1,5 тысячи пятиэтажных домов и ввод в эксплуатацию 34 тысяч квартир.

