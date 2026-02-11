На перевале Тоо-Ашуу введено временное ограничение для большегрузов из-за снега

В Кыргызстане в связи с резким изменением погоды в большинстве регионов выпал снег. Дорожные службы работают круглосуточно. По данным Министерства транспорта и коммуникаций, утром на автодороге Бишкек — Ош на перевале Тоо-Ашуу с 3.40 ввели временное ограничение на движение тяжелых грузовых автомобилей.

На автодороге Суусамыр — Талас — Тараз на перевале Отмок наблюдается снег, но проезд для транспорта открыт.

Министерство транспорта и коммуникаций призывает водителей не выезжать на встречную полосу, строго соблюдать Правила дорожного движения и иметь при себе необходимый инвентарь.