Иран потребовал компенсацию от пяти арабских стран за участие в войне

Тегеран собирается добиваться выплаты компенсации от пяти арабских стран «за их участие в американо-израильской войне против Ирана». Такое заявление сделал постоянный представитель страны при ООН Амир Саид Иравани, пишет Meduza.

Бахрейн, Иордания, Катар, ОАЭ и Саудовская Аравия, заявил Иравани, «нарушили свои международные обязательства перед Ираном» и должны компенсировать «весь материальный и моральный ущерб».

Сумму компенсации он не уточнил.

Нападение Израиля и США на Иран началось 28 февраля с многочисленных авиа- и ракетных ударов по городам и военным объектам. Американский президент Дональд Трамп назвал военную операцию «Эпическая ярость». Тегеран в ответ атакует Израиль и американские военные базы в нескольких странах Ближнего Востока. Кроме того, ИРИ заблокировала Ормузский пролив, через который проходит 20 процентов мирового трафика нефти.

В Иране погибли многие высокопоставленные чиновники и военные, включая верховного лидера страны аятоллу Али Хаменеи. Пост занял его сын Моджтаба Хаменеи.