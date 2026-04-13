Происшествия
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. После провала переговоров Трамп заявил о начале блокады Ормуза

После провала переговоров Тегерана и Вашингтона в Исламабаде (Пакистан) президент США заявил о начале блокады Ормузского пролива.

Президент США заявил о начале блокады Ормузского пролива

Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что Военно-морской флот Соединенных Штатов прямо сейчас начнет процесс блокады любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его. Силы США также будут искать и задерживать суда, заплатившие Ирану за проход по проливу. Американский лидер назвал такие пошлины «незаконными».

В свою очередь Корпус стражей исламской революции заявляет, что «любое ошибочное движение приведет противника к смертельно опасным ловушкам в проливе».

Фото ЦАХАЛ

Генштаб Израиля привел войска в состояние повышенной боевой готовности. Глава Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир приказал привести Вооруженные силы страны в состояние повышенной боевой готовности. Он допустил возобновление военной операции против Ирана «в ближайшем будущем», сообщает Ynet со ссылкой на источники.

Американские военные также заявили, что сегодня начнут блокировать иранские порты.

«Блокада иранских портов начнется в понедельник в 10.00 по восточному времени», — сообщило Центральное командование США (CENTCOM) в заявлении, опубликованном в социальных сетях.

Отмечается, что «Вооруженные силы Штатов не будут препятствовать свободе судоходства для судов, следующих через Ормузский пролив в/из неиранских портов».

В CENTCOM пояснили, что решение принято в соответствии с указом американского президента.

На фоне очередной эскалации напряженности цены на нефть поднялись выше отметки $100 за баррель.

«С так называемой блокадой вы скоро будете ностальгировать по бензину за $4-5», — написал в соцсети Х спикер парламента и глава иранской делегации на переговорах в Исламабаде Мохаммад-Багер Галибаф.

Иран сохранил большую часть малых военных кораблей, пишет газета The Wall Street Journal. По ее данным, свыше 60 процентов ударных скоростных катеров КСИР остаются в строю, что в том числе помогает Тегерану контролировать Ормузский пролив.

Пресс-секретарь правительства Ирана заявил, что в ходе атак США и Израиля повреждены 942 школы, из которых 18 полностью разрушены.

Фото IRNA. Институт Пастера в Иране пострадал от ракетных ударов

ООН выразила глубокую обеспокоенность в связи с повреждением Института Пастера в ИРИ.

Представительства трех ключевых структур Организации Объединенных Наций в Иране направили совместное письмо министру здравоохранения, лечения и медицинского образования страны. В документе выражается серьезная тревога по поводу ущерба, нанесенного Институту Пастера в результате недавних атак.

В ООН предупредили, что любые сбои в работе этого учреждения представляют собой серьезную угрозу для оказания основных медицинских услуг на национальном уровне. «Бесперебойное функционирование Института Пастера необходимо для обеспечения биобезопасности и здоровья населения», — отмечается в совместном заявлении.
